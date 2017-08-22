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Kuzey Iraklı hasta sağlığına Eskişehir'de kavuştu



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde yaşayan 67 yaşındaki Abdulqader Jihad Mohamm, Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde kalp pilinin takılmasıyla sağlığına kavuştu.

Kalp büyümesi nedeniyle kalp pili takılması önerilen ancak Erbil'deki sağlık imkanları nedeniyle tedavi olamayan hasta, ameliyatını Türkiye'de olmaya karar verdi. Ankara, İstanbul ve Eskişehir'deki ameliyat imkanlarını araştıran hasta, tercihini Eskişehir'den yana kullandı. Uzun araştırmalar sonucunda Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nin bu konudaki başarılı operasyonlarını öğrenen Mohamm, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Özcan Yücel'e başvurdu. Doktor Yücel, tarafından hastaya Eskişehir'de kalp pili takıldı. Pil öncesi zorlukla nefes alan Mohamm, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyattan sonra rahat nefes almaya ve yürümeye başladığını söyleyen Kuzey Iraklı hasta Abdulqader Jihad Mohamm, hastaneye ve doktoruna teşekkür ederek, Kuzey Irak'tan ameliyat için Eskişehir'e gelmekle doğru bir karar verdiğini söyledi.

(MY-AS-Y)



22.08.2017 13:23:11 TSI

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