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Harran'a 60 bin metrekarelik mesire alanı yapılıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 13:21
Harran'a 60 bin metrekarelik mesire alanı yapılıyor
Harran'a 60 bin metrekarelik mesire alanı yapılıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve turistik ilçesi Harran'a, halkın sosyal hayatına canlılık katacak 60 bin metrekarelik mesire alanı kazandırılıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğünün hemen yanından başlayan ve Hz. Yakup Kuyusuna kadar devam eden çevre yolunun kenarında oluşturulacak mesire alanı projesinde çalışmalar, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un talimatıyla başladı.
Başkan Özyavuz, yaptığı açıklamada, binlerce yıllık tarihi ile medeniyetlerin kesişme noktası olan Harran'a modern kimlik kazandıracak çok önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Çevre yolunun kenarında oluşturulan sayfiye yerinin 60 bin metrekare alanı kapsadığını ifade eden Özyavuz, projenin tamamlanmasıyla bölgede her yerin yemyeşil bir görünüme kavuşacağını söyledi.
Huzur içinde dinlenme imkanı sunacak
Mesire alanının, ilçe halkına boş vakitlerinde dinlenmek için nezih bir ortam sunacağını kaydeden Başkan Özyavuz, "Ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi tamamlandığında mesire alanına kamelyalar, piknik için mangallar yerleştireceğiz. Burada çocuk oyun grupları olacak. Çocuklarımız güven içerisinde yaşıtlarıyla oyunlar oynayabilecekler. Burada aileleriyle huzur içinde dinlenme imkanı bulacak vatandaşlarımız, istediklerinde bisiklet yolunda bisikletleriyle gezinti, istediklerinde yürüyüş bandında rahat bir şekilde yürüyüşlerini yapabilecekler" dedi.
Başkan Özyavuz, yapılacak aydınlatma sayesinde vatandaşların günün her saati yeşilin tadını çıkarabileceği mesire alanının en kısa sürede tamamlanıp, Harran halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
(Şİ-LO-Y)

22.08.2017 13:24:25 TSI
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