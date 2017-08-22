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BEÜ yayınlarının 20.'sini çocuklar yazdı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) yayınlarının 20.si çıktı. "İsraf Etme Yaz, Yazar Ol" adını taşıyan kitap, Zonguldak geneli Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerini kapsayan proje sonucunda dereceye giren öğrencilerin öykülerini kapsıyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Zonguldak'a değer katan bir üniversite olma yolunda her geçen gün daha önemli çalışmalara imza atıyor. Son olarak BEÜ Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi (MEDEM) ile Zonguldak il Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan proje kapsamında 7. Sınıf öğrencilerine bir ders saati boyunca yazarlık atölyesi yapılarak öğrencilerin gıda ve enerji israfı hakkında yazı yazmaları istendi. Etkinlik sonunda yaklaşık 5000 öğrenci ile görüşme sağlandı.

Gerçekleştirilen dersler sonunda gıda ve enerji israfı konulu bir kompozisyon yarışması düzenlendi. Öğrencilerin yarışmaya gönderdikleri eserler seçici kurul tarafından özgünlük, kurgu, üslup, Türkçe'nin doğru kullanılması ve israfın işleniş şekli başlıklarında değerlendirmeye tabi tutuldu ve dereceye giren çalışmalar BEÜ yayınlarının 20. yayını olarak çıktı.

"BEÜ geleceğin yazarlarını yetiştiriyor"

Üniversite bünyesinde 2015 yılında kurulan MEDEM'in geçen iki yılda hem öğrencilere ve çalışanlara yönelik hem de Zonguldak halkı için değerli projeler geliştirmekte, örnek çalışmalar yürütmekte olduğunu belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

"Yapılan çalışmalarla her yaştan vatandaşımız için medeniyetimizin kültürel müktesebatı ile sürekli temas sağlanmaktadır. Bu bağlamda Üniversitemiz ve Zonguldak Valiliği'nin iş birliği ile Zonguldak ili geneli ortaokul 7. sınıf öğrencilerine yönelik Enerji ve Gıda İsrafı temalı hikâye ve anı yarışması kapsamında Zonguldak genelinde 5000 öğrenciye ulaşılmış ve 'iyi bir yazı nasıl yazılır, yazar kime denir, nasıl yazar olunur' konularında üniversitemizin akademik personeli tarafından Yazarlık Atölyesi çalışması da yapılmıştır. Dolayısıyla geliştirilen projeyle öğrencilerin hem israf konusuna odaklanmaları sağlanmış hem de bu konuda kendi düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olunmuştur. Yarışmaya katılanlar arasından eserleri değerlendirme sürecinden başarıyla geçen 27 öğrencinin yazıları "İsraf Etme Yaz, Yazar Ol" kitabını oluşturmuştur. Böylece öğrencilerimiz yazdıklarını bir kitapta görmenin mutluluğuyla yazma serüvenine devam edecekler ve gelecekte de önemli eserlere imza atma yönünde önemli bir eşiği geçmenin öz güveniyle yeni eserlere meydana getirecekler. Bu değerli projenin kuluçka merkezi olan MEDEM Müdürü Elif Gür'e, kitabın editörleri Femi Gür, Harun Savut ve Mustafa Çakıroğlu'na, desteklerinden dolayı Zonguldak Valiliğine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve yarışmaya eserleriyle katılan tüm öğrencilere şükranlarımı sunuyorum."

Kitabın takdim ve ödül töreninin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yapılacağı açıklandı.

(OA-OA-Y)



22.08.2017 13:27:05 TSI

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