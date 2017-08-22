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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Marmaris Gastronomi Evinin açılışını gerçekleştirdi

22 Ağustos 2017 Salı, 13:36
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Marmaris Gastronomi Evinin açılışını gerçekleştirdi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Marmaris Gastronomi Evinin açılışını gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB ) M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Marmaris Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evinin açılışı gerçekleştirdi.
Marmaris Kordon Caddesinde davul zurna eşliğinde karşılanan TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ve Marmaris'in yöresel lezzetlerinin sergilendiği Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi'nin açılışına katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu,Marmaris'in önemli bir turizm kenti olmasının yanı sıra Türkiye'nin çambalı ihtiyacının büyük oranda karşılandığı bir bölge olmasına vurgu yaptı. Marmaris Ticaret Odasının çam balı ile ilgili yeni bir adım daha attığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Marmaris çam balının coğrafi işaretlemesi yapıldıktan sonra ,ilçenin ismini sadece turizm ile değil çam balıyla da dünyaya adını duyuracağını kaydetti.
Törenin ardından Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evinin açılışı gerçeklşetirildi.
(VE-MB-Y)

22.08.2017 13:40:14 TSI
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