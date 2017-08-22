Tutak'ta asfalt çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
AĞRI (İHA) - Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat'ın talimatları doğrultusunda KÖYDES kapsamında Ataköy ve Kaşönü köylerine yapılan asfalt çalışmalarında sona gelindi.
Tutak Kaymakamlığınca KÖYDES kapsamında yapılmakta olan Ataköy ve Kaşönü köylerinin asfalt çalışmalar yapıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ilçe Kaymakamı Erkan İsa Erat, "Tutak ilçesine bağlı köylerimizin sorunları ve problemleriyle yakından ilgileneceğiz ve imkânlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacaktır. Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak yapılan ve yapılmakta olan tüm çalışmalar Tutak Halkı içindir" dedi.
(AS-AA-Y)
22.08.2017 13:41:14 TSI
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