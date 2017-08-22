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Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belli oldu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi sınırları içerisindeki kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 1-4 Eylül tarihleri arasındaki Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine yardımcı olmak amacıyla, kurban satış alanları ve kesim merkezlerinin belirlendiği ifade edildi.

Mersin Valiliği'nce oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonunda alınan kararlar doğrultusunda, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünce gerekli altyapı çalışmalarının hızla tamamlandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların komisyon kararı doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesimi yapmamaları gerektiği ifade edilerek, "Belirlenen yerler dışında kurban kesimi yapan vatandaşların komisyon kararı gereği cezai müeyyide ile karşılaşmaları söz konusu olacaktır" denildi.

Akdeniz Belediyesi'nce ilçe sınırları içerisinde belirlenen 4 kurban satış merkezi, 'Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesi Kıbrıs İlkokulu yanı, Nusratiye Mahallesi 5003 Sokak, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı ve Huzurkent Mahallesi Atatürk Caddesi boş alan' olarak açıklandı.

İlçe sınırları içerisindeki 23 kurban kesim merkezleri ise şu şekilde sıralandı; "Üç Ocak Mahallesi muhtarlık binası yanı, Turgutreis Mahallesi muhtarlık karşısı, Bahçe Mahallesi ziyaret yanı, Siteler Mahallesi köprü başı, Kiremithane Mahallesi 4410 Sokak otopark içi, Çankaya Mahallesi 4721 Sokak eski hayat oteli arkası açık otopark içi, Mesudiye Mahallesi 5107 Sokak, Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak, Mesudiye Mahallesi 5113 Sokak, Yeni Mahalle 5315 Sokak, Mahmudiye Mahallesi 4813 Sokak Akel Cami ziyaret içi, Nusratiye Mahallesi 5003 Sokak, Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesi, Hal Mahallesi 6060 Sokak, Güneş Mahallesi 5864 Sokak Ersoy İlkokulu arka kısmındaki boş alan, Yeni Taşkent Mahallesi eski belediye binası içi, Adanalıoğlu Bahçe Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi, Huzurkent Atatürk Cadesi, Kazanlı Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı, Bahçeli Spor Tesisleri içi, Bağcılar Evci Mahallesi Atatürk Bulvarı, Dikilitaş Bekirde Mahallesi 112 Sokak ve Karacailyas Makine İkmal Müdürlüğü iç kısmı."

(HSK-Y)



22.08.2017 13:44:16 TSI

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