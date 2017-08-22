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Halk Sağlığı Müdürü Gündüz, Bahçesaray'da



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz ve beraberindekiler Bahçesaray ilçesinde devam eden Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulunuldu.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz, Müdür Yardımcısı Uzm. Dr Hilal Adıgüzel ve şube müdürleri ile birlikte Bahçesaray ilçesine çıkarma yaptı. Müdür Gündüz, beraberindekileri ile birlikte geçici hizmet binasında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı. TSM personelleriyle yapılan görüşmelere öğle yemeğinde devam eden Gündüz, TSM'ye yeni katılan personellerle tanıştı. Gündüz; yeni dönemde müdürlüğün çalışanlarından beklentilerini dile getirerek, Bahçesaray ilçesine ayrı bir önem verdiğini dile getirdi. Ardından sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı. Gündüz ve beraberindekiler daha sonra devam eden Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundular.

(EKİP-ŞAK-Y)



22.08.2017 13:45:01 TSI

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