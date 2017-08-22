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Mahalle gezisi Gültepe ile devam etti

22 Ağustos 2017 Salı, 13:45
Mahalle gezisi Gültepe ile devam etti
Mahalle gezisi Gültepe ile devam etti

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Mahalle inceleme gezileri Gültepe Mahallesi ile devam etti.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın göreve gelmesiyle birlikte başlattığı mahalle inceleme gezileri ara vermeden devam ediyor. Haftanın 2 günü gerçekleştirilen inceleme gezilerinde, mahalleler karış karış geziliyor, vatandaşların talepleri alınıyor ve ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor. Bu kapsamda son olarak Gültepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle inceleme gezisine İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Mahalle Muhtarı Yusuf Çevik ve daire müdürleri ile teknik ekip katıldı.
Mahalle gezisi kapsamında Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, Yeşil Vadi olarak tabir edilen spor sahasında, bölgedeki yeşil alanlar ile parklarda incelemelerde bulundu. Mahalleliyle sohbet eden Başkan Vekili Bulut, istek ve şikayetlerini dinledi.
(GY-Y)

22.08.2017 13:48:48 TSI
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