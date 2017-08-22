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Sporculara bağımlılıkla mücadele eğitimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında sporculara bağımlılıkla mücadele eğitimleri veriliyor.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje ile Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor kurslarına katılan gençlere bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Aydın'da uyuşturucunun zararlarına ilişkin bir farkındalık uyandırabilmek, koruyucu ve önleyici çalışmalar olarak da sporcu gençlerin uyuşturucu ve diğer bağımlılık türlerinden uzak durmalarını sağlamak amacıyla Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörlere ve Yaz-Kış İl Spor Merkezleri spor kurslarına katılan sporculara yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri veriliyor. Türkiye Bağımlıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü Aydın Gençlik Merkezinde Yeşilay Formatörleri tarafından basketbol kurslarına katılan 40 sporcuya bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Yıl sonuna kadar her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek olan bağımlılıkla mücadele eğitimleri planında 27 Eylül 2017 tarihinde Sporcu Eğitim Merkezinde yatılı kalan sporculara 11 Ekim 2017 tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerine, 19 Ekim 2017 tarihinde Hentbol ve Atletizm kurslarına katılan sporculara, 15 Kasım 2017 tarihinde Badminton, Tenis ve Masa Tenisi kurslarına katılan sporculara ve 20 Aralık 2017 tarihinde Atıcılık, Judo ve Taekwondo kurslarına katılan sporculara yönelik eğitim gerçekleştirilecek.

(MB-S)



22.08.2017 13:54:44 TSI

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