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Wastemantech projesi final konferansı Kuşadası'nda yapıldı

22 Ağustos 2017 Salı, 13:53
Wastemantech projesi final konferansı Kuşadası'nda yapıldı
Wastemantech projesi final konferansı Kuşadası'nda yapıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı-Türk Ulusal Ajansı'nın Erasmus + Programı kapsamında 2014 yılından bu yana yürütülen ve Kuşadası Belediyesi'nin de ortağı olduğu Atık Yönetimi Teknolojileri Projesi (Wastemantech) final konferansı Kuşadası'nda yapıldı.
Konferansın açılışında konuşan GEKSANDER Üyesi İbrahim Engin, atık yönetiminin ve geri dönüşümün bir yandan çevreyi korurken bir yandan da ekonomiye önemli bir katkı sunduğuna dikkat çekerek Dernek olarak başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki geri kazanım çalışmalarını yakından izleyerek sektör bileşenleri ile paylaştıklarını ifade etti. 2014 yılından bu yana sürdürülen Wastemantech Projesi'nin ortakları ve paydaşları açısından verimli olduğunu ifade eden Engin, projenin yaşama geçirilmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.
Engin'in ardından konuşan Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Ege Bölgesi Sektörel İlişkiler Sorumlusu Zafer Oğuz, böylesine önemli bir projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek katılım sağlayan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Endüstriyel Atıkların Yönetim Şube Müdürü Sabriye Ayhan ise Avrupa'da yılda 241 milyon ton atık oluştuğunu belirterek "Bu atıkların 81 milyon tonu düzenli olarak depolanıyor. 66 milyon tonunun geri dönüşümü sağlanıyor. 58 milyon tonu yakılıyor, 36 milyon tonu ise çürüme yoluyla tekrar kullanıma alınıyor. Ülkemizde ise 2014 verilerine göre yılda 31 milyon ton 115 bin kg atık oluşmaktadır. Bunun 27 milyon tonu belediye atığıdır. Bu atıkları yüzdeliğe vurduğumuz zaman yüzde 87,18'ini belediye atığı, yüzde 7,69'unu ambalaj atığı, yüzde 3,96'sını tehlikeli atık, yüzde 0,86'sını tehlikeli ve tehlikesiz atık ve yüzde 0,29'unu ise tıbbi atık oluşturmaktadır" dedi.
Kuşadası Belediyesi'nin atık toplama çalışmaları hakkında bilgi veren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Şerifoğlu ise "Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan çevremizin ve eşiz doğamızın korunması için çalışırken bir yandan da çocuklarımızda ve gençlerimizde çevre bilinci oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında, Kuşadası Güzelçamlı Milli Park bölgesi de dâhil olmak üzere Kuştur sınırları sonuna kadar toplam 6 adet ambalaj atığı toplama aracı, 165 adet ambalaj atığı toplama kafesi, 83 adet kumbara, 28 adet 20 metreküplük konteyner ve 606 adet iç mekân kutusu ile ilçemizin tüm sokaklarında özellikle pilot bölgelerde daha yoğun olmak üzere geri dönüştürülebilir tüm atıklar ayrı olarak toplayarak Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde ayrıştırıyoruz" dedi.
Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy "Esasen biz ürettiğimiz atıkları bizzat yaşadığımız çevreye ve yaşam alanlarımıza atıyoruz. Bunun için bu problem insanlığın bugün ve bundan sonraki süreçte de en önemli sorunlarından birisi olmaya devam edecektir. Doğaya bıraktığımız her türlü atık bu kapsamdadır. Bugün burada yapılan çalışma farkındalık yaratması açısından çok önemlidir" dedi.
Konferans, açılış konuşmalarının ardından GEKSANDER, Kuşadası Belediyesi, Türkiye'den EKOVAR Grup, Romanya'dan Oradea Üniversitesi, İspanya'dan ITCL Teknoloji Enstitüsü ile BIOTRAN Şirketi tarafından yapılan teknik sunumlarla devam etti. Sunumların sona ermesinin ardından heyet, Kuşadası Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ile Kuşadası Düzenli Depolama Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Konferansa Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Filiz Üyücü, Ferah Sürekçi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Endüstriyel Atıkların Yönetim Şube Müdürü Sabriye Ayhan, Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) Genel Sekreteri M. Mümtaz Mahmutoğlu, GEKSANDER Üyesi İbrahim Engin, TÜKÇEV Ege Bölgesi Sektörel İlişkiler Sorumlusu Zafer Oğuz, EKOVAR Grup Temsilcisi Behnan Öztürkmen, İspanya ITCL Proje Sorumlusu Maite Cobo, Romanya Oradea Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zsigmond Zetenyı ve ÇEVKO Ege Bölge Koordinatörü Mehmet Şentürk katıldı.
(ZH-MB-Y)

22.08.2017 13:56:17 TSI
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