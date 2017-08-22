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Işık Söğütlü'nün yağlı boya resim sergisi Kuşadası'nda açıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, İzmirli ressam Işık Söğütlü'nün yağlı boya eserlerinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Işık Söğütlü'nün ağırlıklı olarak kent manzaralarından oluşan eserleri sergi açılışına katılan sanatseverlerin beğenisini aldı. Söğütlü'nün resim sergisi İbramaki Sanat Galerisinde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk ve Nurettin Öztürk'ün de katıldığı sergi açılışında konuşan Söğütlü, eserlerini İbramaki Sanat Galerisinde sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek kendisine bu imkanı sağlayan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ressam Söğütlü'nün yağlı boya tekniği ile hazırladığı eserlerden oluşan resim sergisi 27 Ağustos tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

(ZH-MB-Y)



22.08.2017 13:57:34 TSI

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