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Pencereden düşen yaşlı kadın yaralandı

22 Ağustos 2017 Salı, 14:00
Pencereden düşen yaşlı kadın yaralandı

Muhammed Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Bayat ilçesinde pencereden aşağı bakarken dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Yeşilçat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde etrafı izleyen G.A. (75) adlı kadın dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 2 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durumu ağır olan yaşlı kadın Bayat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(MMY-BÖ)

22.08.2017 14:01:18 TSI
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