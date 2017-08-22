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Başkan Sözen, işitme engelli çiftin nikahını kıydı



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ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Yöneticisi ve sporcusu olan aynı zamanda da Manavgat Belediyesi personeli Mehmet Öz ile kendisi gibi işitme ve konuşma engelli Kübra Yılmaz'ın nikahı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından kıyıldı.

Manavgat Belediyesi nikah salonunda Kaymakamlık Engelliler Koordinatörü, işaret dili Tercümanı Guddusi Aydın tercümanlığında kıyılan nikahta nikah şahitliklerini ise Manavgat Belediyesi işitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı ve İşitme Engelliler Federasyonu Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Hüseyin Aydın ile Halise Tan Kaya yaptı.

Öz ve Yılmaz ailelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen nikahta kısa bir konuşma yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Öz ve Yılmaz ailelerinin çok değerli iki evladı Mehmet ve Kübra bize evlenmek için başvuru yaptılar. Bizde evlenmelerinde bir sakınca görmeyerek şahitler ve katılımcılar huzurunda nikahlarını kıydık. İnanıyorum ki böyle ailelerin yetiştirmiş olduğu terbiyeli evlatlarımız bir an önce ülkesini, bayrağını seven evlatlar yetiştirecektir. Bu nikahın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Nikahın ardından Kübra & Mehmet Öz çiftiBaşkan Sözen ile katılımcılara teşekkür etti.



(AK-SM-Y)



22.08.2017 14:03:44 TSI

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