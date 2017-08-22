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Adıyaman 2017-2018 yılı merkez av komisyonu kararı açıklandı



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - 2017-2018 Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararınca Adıyaman'ında dahil olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi için bıldırcın ve üveyik gibi I. Grup kuşlarda avın başlangıç tarihi 26.08.2017 olarak belirlendi.

2017-2018 yılı merkez av komisyonu tarafından alınan kararda, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda avlanma hakkı, avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hak olarak tanımlanmış ve Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeyi içerir.

Adıyaman'ın da dahil olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi için bıldırcın ve üveyik gibi I. Grup kuşlarda avın başlangıç tarihi 26.08.2017 olarak belirlendi. Av sezonu bu tarih itibariyle başlamış olacak. Avcıların av gününde ve ava açık alanlarda yanlarında avcılık belgesi, avlanma pulu ve avlakta avlanma izin belgesini bulundurmaları, ayrıca avlanma süresi, avlanma zamanı, av limitleri ve avlanma usul ve esaslarına uymaları gerekiyor.

(CK-OE-Y)



22.08.2017 14:13:02 TSI

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