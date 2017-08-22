YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muay Thai Genç Kızlar Dünya Şampiyonu Samandağ'dan

Muay Thai Genç Kızlar Dünya Şampiyonu Samandağ'dan



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'da yaşayan Muay Thai sporcusu İrem Çapar, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Tayland'ta düzenlenen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonasında 57 kiloda Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu.

Genç sporcu başarısını paylaşmak için Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'i makamında ziyaret etti. Şampiyon İrem Çapar, antrenorü Cemal Dağlıoğlu ve Zehra Limon ile Başkan Nehir'e başarı öyküsünü anlattılar. Genç sporcuyu tebrik eden başkan Nehir, Türkiye'yi dünya çapında temsil ederek çapar'ın Hatay'ın Samandağ'ın, gururu olduğunu belirtti.

Samandağlı Dünya Şampiyonu İrem Çapar, 90 ülke arasında yapılan yarışmada Türkiye'yi ve Hatay'ı temsil etmekten mutluluk duyduğunu, hedefinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okumak olduğunu söyledi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ziyaret sonunda boks eldivenleri giyerek Samandağlı Dünya Şampiyonu İrem Çapar ve antrenörüyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Nehir, derslerinde de başarılı olan genç sporcunun her alan başarılarını devamını dileyerek Çapar'a ödülünü takdim etti.

(ELF-Y)



22.08.2017 14:16:38 TSI

NNNN

