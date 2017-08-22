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Gençlik merkezinden mezun olan sporcular gösteri düzenledi



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı AK Evler Spor Salonları ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören sporcuların yıl sonu gösterileri adeta göz doldurdu.

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonları ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören sporcular için Haziran ve Temmuz Ayları Yıl sonu Başarı Programı düzenlendi. Eyyübiye Belediyesinin sosyal farkındalık projeleri arasında yer alan ve Eyyübiye ilçesinin çeşitli mahallerinde bulunan 20 AK Ev Spor Salonunda eğitim gören sporcular yıl sonu başarı sertifika töreninde hünerlerini de sergiledi. Teakwondo , karate, judo, güreş, wushu, muai thai ve kick-boks branşlarında eğitim alan sporcular, kendi dallarındaki gösterinin yanı sıra Kuran-ı Kerim de okudu. Ak Evler Spor Salonlarında eğitim gören 6 bin sporcuya sportif eğitimlerinin yanı sıra milli değerler de aşılandığı belirtildi. Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Murat Bağış, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Sertifika dağıtım töreninde konuşan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, gençliğe verdiği önemden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.

"Gençleri projelerimizin merkezine alıyoruz"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ise yaptığı konuşmada, gençleri projelerinin merkezinde gördüklerini belirterek," İlk günden itibaren gençlerimizi yapacağımız projelerin merkezine aldık. Bu kapsamda 20 AK Ev Spor Salonunu ilçenin değişik bölgelerinde faaliyete soktuk. Bunun yanında üç gençlik merkezi ile ilçe gençliğine hizmet ediyoruz. Bu mekanlar vasıtasıyla yaklaşık 10 bin gencimize ulaşmış durumdayız. Gençlik merkezlerimizde devam eden 40'a yakın kursumuzda Kuran-ı Kerim dersleri, TEOG, YGS, LYS, KPSS, Ebru Sanatı, Osmanlıca, hat sanatı, resim, müzik, etkili iletişim, hasta bakımı, satranç, kültürel ve sanat alanında eğitim veriyoruz. Toplamda 2 bin 600 gencimiz bu eğitimlerden birebir faydalanıyor. Ayrıca ilçemizdeki her mahalleden, tahsis ettiğimiz servisler aracılığıyla 2 bin gencimizi basketbol, voleybol, futbol ve yüzme kursları için sahalara taşıyarak onları eğitmeye devam ediyoruz. 20 AK Ev Spor Salonunda 08.00 ile 14.00 saatleri arasında kız çocuklarımıza ve bayanlara yönelik spor kurslarımız ve fitness kurslarımız devam ediyor. Bu kurslardan binden fazla bayan kardeşlerimiz faydalanmakta ve yine bu salonlarımızda 14.00 ile 22.00 saatleri arasında teakwondo, karate, judo , güreş, wushu, muai thai ve kick-boks branşlarında olmak üzere 6 bin sporcumuza eğitim veriyoruz. Tüm bu fiziksel gelişime yönelik faaliyetler yaparken zihnin gelişimini de ihmal etmiyoruz. Bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor ve her zaman şunu ifade ediyoruz, kentsel dönüşüm yapabilirsiniz, yeni şehiri imar edebilirsiniz, fiziki anlamda tüm ihtiyaçları giderebilirsiniz ama inşa ettiğiniz bu fiziki mekanlarda gençlere yönelik faaliyetlerde bulunmazsanız, gençler imar ettiğiniz o şehirleri bozabilir. Dolayısıyla milli ve manevi değerleri yüksek gençlik yetiştirmemiz gerekiyor. Bizler Eyyübiye Belediyesi olarak gençliği yaşadığı sorunların ve sıkıntıların farkındayız. Bu sorun ve sıkıntıların giderilmesi için ilk günden itibaren çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de gençleri asla ihmal etmeyecek ve yaptığımız bu çalışmaların üstüne daha fazlasını koyarak gençliğe hizmet etmeyi sürdüreceğiz "dedi.

"Başkanımıza gençlere verdiği önemden dolayı teşekkür ederiz"

AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise,"Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bu kadar gencin çok güzel bir çalışma için toplanması gençlere verilen değeri göz önüne koyuyor. Bu çalışma iftihar edilecek bir çalışmadır. Ben bu gençlerimizi yetiştiren hocalarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en güzel toprakları üzerinde yaşayan topluluğun çok güçlü olmak gibi bir mecburiyeti vardır. Dolayısıyla güçlü bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle çalışacağız, üreteceğiz, bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü olacağız" şeklinde konuştu.

"Gençlik yarınımızın teminatıdır"

Gençlere verdiği önemden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de," Sizler bizim yarınımızın teminatısınız. Çünkü bu ülkeyi, bu güzel ve şanlı ülkeyi ancak sizlere emanet edebiliriz. Sizler aynı zamanda güvendiğimiz, inandığımız emanetçilerimizsiniz. Sizin gibi gençlerin sayesinde Şanlıurfa ilimiz çok şanslı bir il. Ben bu güzel hizmetleri yapan Eyyübiye Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. En genç şehir olmak yetmiyor. Aynı zamanda en imanlı gençlere de sahip olan bir gençlik olmamız lazım ve bunu başardığı için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursu bitiren gençlere sertifikaları verildi.

(Şİ-OE-Y)



22.08.2017 14:20:25 TSI

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