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Vali Pehlivan, muhtarla haftalık toplantılarına devam ediyor



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BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, köy muhtarları ile haftalık değerlendirme toplantılarının beşincisini Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Aşağıpınarlı Köyü Muhtarı Gökmen Kabakoğlu, Çamdere Köyü Muhtarı Muharrem Karabulut, Güllüce Köyü Muhtarı Murat Başıbüyük, Güzelce Köyü Muhtarı Hikmet Yazıcıoğlu, Ozansu Köyü Muhtarı Halil Akay, Rüştü Köyü Muhtarı Ertuğrul Akkoyunlu, Sakızlı Köyü Muhtarı Üner Yetişen, Soğukgöze Köyü Muhtarı Abdullah Köse ve Söğütlü Köyü Muhtarı Adnan Türkben katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından muhtarlardan gelen taleplerin dikkate alınarak aciliyet arz edenlerin en kısa sürede yerine getirilmesi, diğer taleplerin de öncelik durumuna göre yatırım planı kapsamına alınması konusunda ilgili kurum amirlerine talimat vermesiyle sona eren toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdürü Recep Ergen ve İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Helim Polat katıldı.

(YY-AA-Y)



22.08.2017 14:22:24 TSI

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