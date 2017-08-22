Emet Yeniceköy'de elektrik direkleri ve hatlar yenileniyor
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy'de eskiyen ahşap elektrik direklerinin yerine yeni beton direklerin dikimi ve yıpranan elektrik hatlarında bakım çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, köy genelinde ahşap elektrik direklerinin yerine 222 beton direğin dikiminin gerçekleştiğini söyledi.
Gürkan, "Eskiyen ve kullanılamaz hale gelen elektrik direk ve hatlarının değişimi için desteklerinden dolayı Kütahya Milletvekillerimiz Vural Kavuncu, Şükrü Nazlı ve OEDAŞ kurum yetkililerimize köy halkı adına teşekkür ediyorum"dedi.(EFE)
22.08.2017 14:23:38 TSI
NNNN