Rize Emniyet Müdürü Aksoy'dan Başkan Kasap'a veda ziyareti
(Fotoğraflı)
Bayram Ali Sarı
RİZE (İHA) - Rize Emniyet Müdürlüğü'nden Çankırı Emniyet Müdürlüğüne atanan Sadettin Aksoy, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'a veda ziyaretinde bulundu.
Başkan Kasap, Aksoy'a Rize'deki görev süresi boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunarak, yeni görev yerinde başarılar diledi. Aksoy ise Rize'de görev yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, birlikte ve uyumlu çalışmalarından dolayı da Başkan Kasap'a teşekkür etti. Ziyaret Başkan Kasap'ın Aksoy'a hediye takdimi ile son buldu.
(BAS-OK-Y)
22.08.2017 14:24:29 TSI
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