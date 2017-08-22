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Tarım Platformu Ağustos ayı toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Aydemir Kadıoğlu

SİVAS (İHA)- Sivas Tarım Platformu Ağustos ayı toplantısı Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı.

Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılan toplantıya, Sivas Ziraat Odası ve Tarım Platformu Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ve platform üyeleri katıldı. Toplantıda 24 Ağustos'ta yapılacak olan Tarım Fuarı ve canlı hayvan pazarının yeni yeri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Platform Başkanı Hacı Çetindağ 24 Ağustos'ta tarım fuarının başlayacağını belirterek,"Tarım platformunda yaklaşan tarım fuarını değerlendireceğiz hem de Ticaret Borsası Başkanı'mızın hayvan pazarı ile ilgili, ot borsası ile ilgili sunumu olacak. Daha çok Sivas'ın tarım ve hayvancılıkla ilgili fuarın açılışına gelen bakanlarımıza hem bilgilendirme vereceğiz hem de Sivas'ın sıkıntılarını aktaracağız" dedi.

Daha sonra Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu canlı hayvan pazarlarının yeri hakkında sunum yaptı.

(AK-UY-Y-)



22.08.2017 14:25:26 TSI

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