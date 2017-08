YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekli: "Destek verirken desteğe de ihtiyacımız var. MTOSB'ye sahip çıkın"

Tekli: "Destek verirken desteğe de ihtiyacımız var. MTOSB'ye sahip çıkın"

- MTOSB Başkanı Tekli, Mersin için şu an en çok birlikte hareket etmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda Mersin Valisinden önderlik yapmasını beklediklerini söyledi

- Tekli:

- "3. Bölgedeki 24 parsel için dün itibariyle müracaat 231 oldu. Bölgeye 7 milyon metrekare müracaat var"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin için şu an en çok birlikte hareket etmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, Mersin'e yapılacak her güzel şeye destek verdiklerini söyledi. Tekli, "Biz destek verirken, aynı zamanda desteğe de ihtiyacı olan bir kurumuz. Bize de sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

MTOSB Başkanı Tekli, düzenlediği basın toplantısında çalışmaları, OSB'deki son gelişmeleri ve gündemi değerlendirdi. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kafede gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantının başında MTOSB Müdür Yardımcısı Hasan Çay, bölgede 2017 Mayıs-Temmuz döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. MTOSB'deki iki bölgede 196 parselin 161'inde üretim yapıldığını, 22 parselde inşaatların devam ettiğini, 5 parselin proje aşamasında olduğunu, 8 parselde ise üretimin durduğunu anlatan Çay, 2017 Mayıs-Temmuz döneminde, 2016'nın aynı dönemine kıyasla bölgede elektrik tüketiminde yüzde 14,66 oranında, doğalgaz tüketiminde yüzde 35,79'luk, su tüketiminde de yüzde 7,57'lik artış kaydedildiğini söyledi. Bölgede 2010 yılında 130 işletme mevcutken, bugün 161 işletmenin faaliyetini sürdürdüğünü belirten Çay, 3. Bölge ile ilgili tüm çalışmaları hazırlayarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na dosya halinde sunduklarını, şu an yer seçiminin kesinleşme aşamasında olduğunu ifade etti.

"Kentimiz için şu an en çok birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var"

Daha sonra konuşan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tekli ise şu an Türkiye'nin tek gerçeğinin üretmek olduğunu vurguladı. "Bizim üretmekten başka şansımız yok" diyen Tekli, bu konuda sanayicide destek veren kanunun yürürlüğe girdiğini, sanayiciye teşvik anlamında bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Mersin için ihtiyaç duyulan ilk şeyin birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Tekli, "Kentimiz için şu an en çok birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Yıllardır konuşulduğu halde bir türlü güçlü bir Mersin lobisi oluşturulmadı. Yeni Valimizden bu konuda bir çalışma bekliyoruz. Mersin'in birlik ve beraberlik ortamında bir masada kurumları toplamasını ve hep birlikte hareket etmemizi sağlamak için önderlik yapmasını bekliyoruz. Biz, Mersin'de bulunan tüm kurum, kuruluş ve STK'larla en iyi şekilde anlaşan kurum olarak öncülük yapıyoruz" diye konuştu.

"Bize sahip çıkılması gerekiyor"

"Biz destek verirken, aynı zamanda desteğe de ihtiyacı olan bir kurumuz. Bize de sahip çıkılması gerekiyor" diyen Tekli, yaptıkları şeylere inançlarının tam olduğunu ve arkasında olduklarını dile getirdi. Sanayicilere yer kazandırma konusunda ciddi uğraş verdiklerinin altını çizen Tekli, bunun en büyük etkisinin de istihdama olacağını kaydetti. İstihdamdaki çalışmalarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Tekli, "Bu, ekonomiye çok ciddi bir yansıma demektir. Çalışan sayışımızın artması şehrin huzuru demektir. Biz çalışmalarımızı gayet net götürüyoruz ama Mersin'in birlik ve beraberliğe de ihtiyacı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Marmara'nın tek alternatifi Mersin"

Mersin Limanı'nın özelleşmesinin ardından OSB 2. Bölgeye ciddi bir müracaat olduğunu ve burada yer alan firmaların çoğunun Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer aldığını ifade etti. Bu şirketlerin çoğunun Marmara ve Gaziantep'ten geldiğine işaret eden Tekli, "Marmara sıkışmış durumda şu an. Tek alternatifi Mersin. Mersin'in lojistik yapısı, Marmara havzasının Türkiye'deki geleceği, aldığımız müracaatlar da bunu gösteriyor. Bugün 3. OSB için bekleyen müracaat sayısı 24 parsel için 230. Bu lojistik gücümüzü, limanımızı ciddi anlamda kullanmamız ve bu yolda yapılması gereken tüm çalışmaları başlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"OSB'nin tek sorunu yol"

Mersin'in lojistik üstünlüğünü MTOSB'nin otoban bağlantısı ile perçinlemek gerektiğine vurgu yapan Tekli, otoban bağlantısıyla ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini ve hızla çözüme kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bir işin yapılabilmesi için ciddi bir takip gerektiğini belirten Tekli, şöyle devam etti: "Otobanda iki aşamalı ihale süreci başlatıldı. İlk aşaması kavşak, şu an ihaleye çıktı ve Nacarlı'dan 1. OSB 6 ay sonra otobanla buluşacak. İkinci aşama henüz daha proje aşamasında, mega proje Ankara'da. Anadolu Cam Sanayi'nin önünden 2. OSB'ye gelen ve otobana bağlanacak yol da bu sene sonunda ihale edilir diye düşünüyoruz. D 400 karayolu da çok önemli. Orada da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Şu an OSB'nin tek sorunu yol. Çözüldüğünde rahata kavuşacağız. Geç kalındı. Daha önce yapılsaydı bu kadar sıkıntı yaşamazdık."

Mersin'in Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetiminde yer almasının çok önemli olduğunu da ifade eden Tekli, böylesine önemli bir platformda Mersin'in temsil edilmesinin, kentin sanayi yatırımları konusundaki sorunlarına daha hızlı bir şekilde çözüm üretmesine zemin hazırladığını vurguladı.

"24 parsel için dün itibariyle müracaat 231 oldu. Bölgeye 7 milyon metrekare müracaat var"

Şu anda 3. OSB'nin hizmete açılması için ciddi çalışmalar yaptıkları bilgisini de veren Tekli, bu konuda Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve bir önceki Vali Özdemir Çakacak'ın çok büyük desteklerini gördüklerini, Türkiye'deki çok önemli bir konuyu çözdüklerini anlattı. Mera alanlarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntılardan söz eden Tekli, "Bunun kaldırılması için Türkiye genelinden 400'e yakın müracaatta sadece Mersin başardı. Başbakanın imzasıyla içimizdeki mera alanını Başbakan kaldırdı. Şu an 3. OSB'de 750 bin metrekare sanayi parseli çıkıyor. 24 parsel için dün itibariyle müracaat 231 oldu, gün geçtikçe artıyor. Metrekare hesabıyla şu an bu bölgeye 7 milyon metrekare müracaat var. Mevcutta 660 hektar olan 1. ve 2. Bölgenin toplam alanının üstünde. OSB olarak yoktan bir şeyi var ettiğime inanıyorum ama bu benim gücümle değil, birlikte çalıştığımız arkadaşlarla, yönetimlerimle, çalışanlarımızla. Biz OSB'leri yaparken herhangi bir devlet desteği yok, belediyeler gibi bir hisse de almıyoruz. OSB'de tüm yaptığımız çalışmalar tamamen sanayicimizi ait bütçeyle oluşuyor. Kanun gereği kumbaramıza düşen gelirleri en iyi şekilde değerlendirip, tasarruf ederek, birlikte hareket ederek en güzelini yaparak kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalardan zevk duyuyoruz, her şeyi isteyerek ve ihtiyaçlarımıza göre yapıyoruz. Bundan gayet mutluyum. 3. Bölgenin yanında 4. Bölgeyle ilgili çalışmalarımıza başladık. 3 milyon metrekare düşündüğümüz bir 4. Bölge ama bunun da yeteceğini zannetmiyorum. Yapana kadar müracaatlar ikiye katlar" dedi.

Şu anda kendisini en çok rahatsız eden konunun Gaziantep ile karşılaştırılmaları olduğunu da bildiren Tekli, şunları söyledi: "Antep niye 6-7 tane yaptı, biz niye daha 1-2'deyiz. Bu soru şahsıma ciddi bir eleştiri olarak geliyor. Antep 1960'ta OSB yapmaya başlamış, biz 33 yıl sonra 1993'te başlamışız. Antep ile aramızda 33 yıl var. Bu da çok uzun bir süre. Biz yaptığımız takiplerle zamanla yarışıyoruz. Bizim bekleyecek, boşa harcayacak zamanımız yok. Her istediğiniz hemen olmuyor, bir süreç gerekiyor. Zamanındaki bazı eksiklikler bizi buralarda tutmuş. Biz bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de birbirinden ayrı iki tane OSB'yi yöneten tek yönetim kurulu bizim yönetim kurulumuz. Bir örneğimiz yok" diye konuştu.

MTOSB içinde faaliyet gösteren Özel Şişecam Anadolu Meslek Lisesi'nde 6 yılda 381 mezun verdiklerini aktaran Tekli, bu mezunların üniversiteyi kazanma oranlarının yüzde 50 olduğunu, kalan yüzde 50'nin de daha okurken bölgedeki fabrikalarda işe başladıklarının altını çizdi. 120 öğrenciyle başlayıp şu anda 480 öğrenciye ulaştıklarını belirten Tekli, Türkiye'nin yapmak istediği bir model olduklarını söyledi. Bu yıl 150 öğrenci alacaklarını, ancak okula başvuru sayısının şu anda 500'ü bulduğunu kaydeden Tekli, "430 TEOG puanıyla müracaat var. Bu, okulun başarısını ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

MTOSB olarak çevreye de çok önem verdiklerini ifade eden Tekli, bu anlamda doğalgazı Mersin'den 10 yıl önce 2004'te OSB'ye bağladıklarını aktardı. Tekli, "Övünerek söylüyorum, Kuyuluk'taki oksijenin, atmosferin aynısı bizim OSB'de mevcut. Havamız şehre nazaran daha temiz konumda. Çevre ödüllerimiz var, bununla da gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

(KYM-Y)



22.08.2017 14:25:36 TSI

NNNN