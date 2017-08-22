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Çameli'de 2. Uluslararası Bisiklet Festivali Düzenleniyor



(Fotoğraflı)



Halit Özdemir

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli İlçesinde 2. Çameli Uluslarası Bisiklet Festivali 21-22-23-Ağustos tarihleri arasında Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Festival yarın sona erecek.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen farklı yaş aralıklarından bisiklet severlerin katıldığı bisiklet turu Çameli Belediyesi Önünden başladı. Çameli İlçesinin doğal güzellikleri arasında pedal çevirdiler.

İlçe merkezinden pedal çevirmeye başlayan sporcular ilk olarak Gökçeyaka ve Kalınkoz mahallelerine oradan da orman yolundan Çameli ilçesinin mesire alanı olan Yörük oturağına geçtiler. Burada kısa bir mola veren sporcular ardından etabı Çameli'nde bitirdiler. Toplamda 29 km yol yapan sporcular 720 metre tırmanış ve 451 metre iniş yaptılar.

Festivale katılan ve ilçenin doğal güzelliklerini tanıtma amacı taşıdıklarını belirten Alp Aksoy, "Bu sene güzel bir etkinlik oluyor arkadaşlarımızın bu bölgeyi gelip yerinde görmelerini istedik." dedi. 2. Çameli Uluslararası Bisiklet Festivali yarın sona erecek.



(HÖ-



22.08.2017 14:28:31 TSI

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