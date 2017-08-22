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Artvin'deki feci kazada ölen 2 kişi toprağa verildi



(Fotoğraflı)



Adem Demirkıran

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Yusufeli ilçesi Ögdem köyünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mustafa Alkan ve Melehat Günay toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Ögdem köyünde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada Osman Özgüler kontrolündeki 08 AN 120 plakalı bir kamyonet, kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Mustafa Alkan (75), Güleser Tokgöz (60) ve Melehat Günay (40) olay yerinde, Yusufeli Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a sevk edilen Aytekin Günay ise yolda hayatını kaybederken, Mehmet Alkan ise kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Alkan ve Melehat Günay Artvin'in Yusufeli ilçesi Merkez Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazıyla toprağa veridi. Cenaze törenine Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Ayketin, cenaze yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(HFD-SO-Y)



22.08.2017 14:29:14 TSI

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