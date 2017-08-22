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Konuralp'in turizm potansiyeli arttı

22 Ağustos 2017 Salı, 14:29
Konuralp'in turizm potansiyeli arttı
Konuralp'in turizm potansiyeli arttı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor Proje Koordinatörü Emine Yüksel, Konuralp'in turizm potansiyelinin arttığını belirtti. Y
'Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor Projesi' tamamlandı. Düzce Üniversitesi'nde yapılan proje kapanış toplantısında konuşan proje Koordinatörü Emine Yüksel iki yıl sürdürülen projenin amacına ulaştığını belirtti. Projenin sonuçlarına ilişkin şu bilgileri veren Yüksel, "Proje her şeyden önce Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurumlarının uzun vadede sürdürülebilir bir turizm stratejisini benimsemelerine katkı sağladı. Bölgede uygulanan bütüncül yaklaşım ile hem bölge halkı turizm konusunda bilinçlendirilerek doğrudan gelir etmeye başladı hem kamu kurumları ve STK' ların ortak hareketi ile bölge turizmin sürdürülebilirliği konusunda projeler üretildi. Bu yaklaşım uzun vadede bölgede yatırımların ve istihdamın artmasına da vesile olacaktır. Bölgenin turizm potansiyelleri harekete geçirildi. Turistik ürünler stantları açıldı. Proje ekibi ve Çalışma Ofisi İdare bünyesinde oluşturuldu. Düzce-Konuralp Turizm Ofisi Kuruldu. Konuralp Gazi Otağ Çadırı kuruldu. Tanıtım kitapçığı yapıldı. Turizm odaklı Konuralp Turizm Marka Derneği kuruldu. 60 kişi kapasiteli ev pansiyonculuğu başlatıldı" dedi.
(TT-GY-Y)

22.08.2017 14:31:53 TSI
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