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Fuar Alanı 4 Eylül etkinliklerine hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Fuar Alanı, '4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Etkinlikleri 98'inci Yıl dönümü Kutlama Programı' kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklere hazır hale getirildi.

4 Eylül Etkinlikleri kapsamında, fuar alanında 24 Ağustos'ta 'İlçeler Sergisi ve AGRO Sivas 2017 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' ile 7 Eylül'de 'Sivas Markaları Fuarı' gerçekleştirilecek.

Sivas tarımının ve hayvancılığının tüm yönleri ile ele alınmaya çalışılacağı tarım fuarında Sivas'ın bitkisel ve hayvansal üretiminde verim artışı ve ürün çeşitliliği sağlayacak olan tarımsal projeler ziyaretçilere tanıtılacak. Diğer yandan Sivas Markaları Fuarı'nda ise Sivas'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel eserleri ile sanayi ürünlerinin tanıtılma fırsatı sağlanacak.

Etkinlikler kapsamında Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Okullar Bölgesi'ndeki fuar alanında hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. 3 bin metre kare alanda sıcak asfalt çalışması tamamlanırken, 6 bin metre kare alanda ise temel alt malzemeler serilerek bölgenin ıslahı sağlandı. Giriş ve çıkışlar için yollar yapıldı. Bu kapsamda toplamda 9 bin metre kare alanda çevre düzenleme çalışmaları yürütüldü.

Fuar alanında tamamlanan çevre düzenleme çalışmaları ile bölgede bulunan Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Sivasspor müsabakalarında ise giriş ve çıkışlarda trafiğin rahatlamasına katkı sağlanacak. Ayrıca bölge müsabakalar sürecince futbolseverler tarafından otopark olarak da kullanılabilecek.

(UY-Y-)



22.08.2017 14:32:53 TSI

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