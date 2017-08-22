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Düzce Üniversitesi dermatoloji birimi hizmetini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emin Özlü, Dermatoloji Birimi hakkında önemli bilgiler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Özlü, Düzce Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyeleri, asistanlar ve diğer çalışanlarla birlikte hastalara en iyi tedaviyi sunmak adına özverili çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Düzce Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nın Yataklı Tanı ve Tedavi Birimi, poliklinik birimleri, Fototerapi Ünitesi, Lazer ve Dermatoskopi Ünitesi ile Kozmetik-Estetik Dermatoloji Ünitesi'nden oluştuğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özlü, "Polikliniğimizde öğretim üyeleri ve doktorlarımız hafta içi hergün aktif hizmet vermektedir. Sedef hastalığı, vitiligo yani beyazlama hastalığı, beçet hastalığı, akne, alerjik deri hastalıkları ve deri kanserleri gibi uzun süre yakından takip gerektiren cilt hastalıklarının takibi ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca anabilim dalımızda cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara tanı konulmakta, tedavileri yapılmakta ve takip edilmektedir" dedi.

Dermatoloji Kliniğinde kapsamlı bir Fototerapi Ünitesinin mevcut olduğuna dikkat çeken Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlü, fototerapi tedavisinin, güneş ışığının tedavi edici dalga boylarını üretebilen ultraviyole lambaları (UVB veya UVA) kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi. Fototerapi Ünitesinde tüm vücuda uygulama yapılan ultraviyole kabinleri, vücudun belli bir bölgesine uygulama yapılan lokal UVA, lokal UVB veren cihazların bulunduğunu belirten Özlü, Fototerapi Ünitesinde sedef (psoriazis) hastalığının tedavisinin yapıldığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Özlü, Dermatoloji Anabilim Dalı'nın deneyimli ekibi tarafından alerjik deri hastalıklarına yönelik, yama testi ve otolog serum deri testi uygulamaları yapıldığını açıklayarak, "Polikliniğimizde bulunan lazer özellikle damarsal lezyonlarda kullanılmakta olup, toplar damarlarda yetmezlik sonucu oluşan yüzeysel varisler, kiraz benler, yüzdeki ince kılcal damar çatlamaları ve doğumdan beri olan damar benleri gibi birçok damarsal lezyonda başarıyla kullanılmaktadır. Leke ve dövme silme tedavilerinde kullanılacak lazer cihazını da yakın zamanda klinikte hizmete sunacağız" diye konuştu.

Poliklinik odasında mevcut olan el dermoskoplarıyla benlerin risk değerlendirmesini yapabildiklerine işaret eden Yrd. Doç. Dr. Emin Özlü, bilgisayarlı dermoskopi aletiyle hastaların tüm vücut ben haritalarının çıkarılıp kaydedilerek bu kişilerin takip edildiğini kaydetti. Dermatoloji Polikliniğinde elektrokoter ve kriyoterapi yöntemleri ile siğil, yaşlılık beni, et benleri gibi birçok hastalığın tedavi edildiğini vurgulayan Özlü, derinin iyi ve kötü huylu lezyonlarından cilt biyopsilerinin alındığını, sivilce ve leke tedavileri için seçilmiş hastalara kimyasal peeling tedavisinin uygulandığını da sözlerine ekledi.

Son yıllarda yaygınlaşan estetik ve kozmetik dermatoloji alanındaki uygulamaların Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Dermatoloji Anabilim Dalı'nda da yapılmaya başlandığına dikkat çeken Özlü, Kozmetik Dermatoloji Ünitesi'nde peeling işlemi, kırışıklık tedavisinde kullanılan botoks tedavisi ve dolgu maddeleri enjeksiyonlarının uygulandığını söyledi. Saç dökülmesi tedavisi ve cilt gençleştirme amacıyla mezoterapi ve PRP uygulamalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Özlü, koltuk altı, el ve ayakta aşırı terlemesi olan hastalarda da botoks tedavisi uyguladıklarını belirtti. Hastalara Düzce Üniversitesi Hastanesi ortamında kozmetik ve estetik dermatoloji alanında hizmet vermenin çok önemli olduğunu düşündüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Özlü, "Estetik dermatoloji alanındaki hizmetlerimize artan bir şekilde devam edeceğiz. Hastalarımıza daha fazla faydalı olabilmek ve daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımıza büyük bir hızla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ağırlıklı olarak sedef hastalığı (psoriazis), akne (ergenlik sivilcesi) ve alerjik deri hastalıkları ile ilgilenen ve bu konular üzerinde çalışmaları olan Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlü'nün, Uluslararası dergilerde 27, Ulusal dergilerde 11 makalesi yayınlanmıştır. Yurt dışında 51, yurtiçindeki kongrelerde ise 37 bildiri sunumu gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Emin Özlü, yaptığı çalışmalarla Dermatoloji alanına önemli katkılar sağlamaktadır.

(TT-GY-Y)



22.08.2017 14:36:21 TSI

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