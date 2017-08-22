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Akçakoca'da Sokak çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi'nin başlattığı yol yenileme seferberliği tüm hızıyla sürüyor.

İlçe genelinde bir çok cadde ve sokaktaki bozuk yollar, asfalt ve parke döşenerek yenileniyor. Fen işlerine bağlı ekiplerin ilk etapta araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde hava şartları ve çalışmalar sonucu bozulan yollarda yenileme ve onarım çalışması başlattı. Bu bağlamda gerçekleşen iş planı ve programı kapsamında, Ayazlı Mahallesi Hedef Sokak'ta kısa bir zamanda gerekli alt yapı ve kenar bordür döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt dökümüne başlanılacak.

(TT-GY-Y)



22.08.2017 14:37:51 TSI

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