Toroslar'da 'Göçer Yörük Şenliği'

- Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen şenlikte, 2 bin 336 rakımdaki konargöçer Yörüklerin kültürleri ve yaşamları tanıtıldı



MERSİN (İHA) - Mersin'de 2 bin 336 rakımdaki konargöçer Yörüklerin kültürünün ve yaşamlarının tanıtılması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Göçer Yörük Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın, 2014-2019 projeleri arasında yer alan 'Göçer Yörük Şenlikleri'nin ilki, atalarından kendilerine miras kalan kültürlerini yaşatmak isteyen Yörüklerin yaz mevsimini geçirdiği 2 bin 336 rakımdaki kır alanı olan Akkuyu Yaylasında gerçekleştirildi. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, konargöçer Yörüklerin kültürleri ve yaşamları tanıtıldı.

Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Dağcılık Spor Kulübü ve Mersin Enduro Kulüp üyeleri de gerçekleştirdikleri gösterilerle şenliğe renk kattı. İki gün süren etkinlik kapsamında, kıl çadırda Yörüklerle birlikte konaklayan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yörük obasında çobanların kullandığı kepenek adı verilen kıyafeti omuzlarına alarak koyun otlattı.

Sohbetlerin edildiği, ateşlerin yakılarak halayların çekildiği etkinlikte, Yörüklerin yemek kültürü olan sıkma, börek, yayık ayranı, yüksük çorbası ve dövme pilavı ikram edildi.

Mersin Enduro Kulübü üyeleriyle 2 bin 336 rakımdaki kır alanında deneme sürüşü de yapan Başkan Tuna, bu yıl ilkini düzenlediklerini 'Göçer Yörük Şenliği'ni gelecek yıl daha kapsamlı bir şekilde organize edeceklerini söyledi.

"Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkıyoruz"

Yörüklerin çok önemli bir kültürün parçası olduğunu söyleyen Başkan Tuna, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünü hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ulu Önderimiz bu veciz sözüyle Yörüklerimize ne kadar güvendiğini göstermiştir. Toroslar Belediyesi olarak biz de her zaman gelenek ve göreneklerimize sahip çıkacağız. Onların yaşamlarını daha da kolaylaştırmak amacıyla imkanlarımız ölçüsünde gerekli destek ve yardımlarımızı yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri her zaman onların yanında ve yakınındayız. Gelecek yıl daha geniş kapsamlı organize edeceğimiz 'Göçer Yörük Şenliği' ile teknolojik gelişmişliklerden ve yoğun şehir hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımızı bu ortamda dağ havasında, kıl çadırlarda konuşlandırarak Yörüklerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Yörüklerimizin yaşamlarını ve kültürlerini yerinde izlemelerine vesile olacağız" dedi.

Bölgede yaşayan Yörüklerden Çeto Osman' lakaplı Osman Koçan ise Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı her zaman yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Başkanımızın, yazın göç ettiğimiz bu kır alanımızda düzenlediği etkinlik bizleri oldukça memnun etti. Buraya gelerek çadırlar kurdular ve bizimle birlikte kalarak yaşamlarımızı izlediler. Yörük, yörüğün halinden anlar ve derdini bilir. Kendisi de Yörük olan Başkanımız Hamit Tuna'ya bizlere sunduğu her türlü destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yıl birincisi yapılan şenliğin gelecek yıllarda daha geniş katılımla yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yaşam koşullarıyla ve kültürel özellikleriyle ilgili bilgiler de veren Koçan, "Göçebe kültürünün zorlukları olsa da bu şekilde yaşamaktan mutluyuz. Yazın yaylalarda geçirdiğimiz zamandan keyif alıyoruz. Nisan aylarında Toroslar'da, 2 bin 336 rakımdaki bu kır alanına geliyor, karın başlamasıyla birlikte merkeze geçiyoruz. Günlük yaşamımızda çobanlarımız koyun, keçi otlatıyor ve besliyorlar. Güneş enerji paneli taktırarak güneşten elektrik üretiyoruz. Buzdolabımız ve çamaşır makinemiz çalışıyor. Eski hayatımıza göre şimdiki hayatımız çok ilerledi ve değişti" ifadelerini kullandı.

