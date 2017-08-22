Zabıtadan vefat eden arkadaşları için lokma hayrı
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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden mesai arkadaşları Metin Yılmaz için lokma hayrı yaptı.
Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları, geçtiğimiz hafta genç yaşta hayata veda eden çalışma arkadaşları Metin Yılmaz'ın vefatının 7. gününde lokma hayrı yaptı. Yılmaz'ın sevilen bir isim olduğunu belirten Mustafa Dandin, kayıplarının büyük olduğunu söyledi. Dandin burada yaptığı açıklamada; "Metin Yılmaz müdürlüğümüzün sevilen bir çalışanıydı. 42 yaşında aramızdan ayrıldı. Ani kaybı ailesi başta olmak üzere sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Metin Yılmaz için ölümünün 7. gününde lokma hayrı yapalım istedik. Acılı ailemize bir kez daha başsağlığı diliyor; acılarını paylaştığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. Müdürlük önünde gerçekleştirilen lokma hayrına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin ve müdürlük çalışanları katıldı.
(AY-Y)
22.08.2017 14:41:20 TSI
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