YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zabıtadan vefat eden arkadaşları için lokma hayrı

Zabıtadan vefat eden arkadaşları için lokma hayrı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden mesai arkadaşları Metin Yılmaz için lokma hayrı yaptı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları, geçtiğimiz hafta genç yaşta hayata veda eden çalışma arkadaşları Metin Yılmaz'ın vefatının 7. gününde lokma hayrı yaptı. Yılmaz'ın sevilen bir isim olduğunu belirten Mustafa Dandin, kayıplarının büyük olduğunu söyledi. Dandin burada yaptığı açıklamada; "Metin Yılmaz müdürlüğümüzün sevilen bir çalışanıydı. 42 yaşında aramızdan ayrıldı. Ani kaybı ailesi başta olmak üzere sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Metin Yılmaz için ölümünün 7. gününde lokma hayrı yapalım istedik. Acılı ailemize bir kez daha başsağlığı diliyor; acılarını paylaştığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. Müdürlük önünde gerçekleştirilen lokma hayrına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin ve müdürlük çalışanları katıldı.

(AY-Y)



22.08.2017 14:41:20 TSI

NNNN

