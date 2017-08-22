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Bahçesaray'da ev yangını



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kül oldu.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde Beşir Ok isimli vatandaşın dükkanında meydana geldi. Bilinmeyen nedenden çıkan yangın önce Beşir Ok'un iki katlı evine, daha sonra Osman Sezer isimli vatandaşın evine sıçraması sonucu iki katlı topraklı ev yanarak kül oldu. Bahçesaray belediyesi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale etmesiyle, olası bir faciadan dönüldü.

Yangın sonrası Çatbayır mahallesine giderek zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Mahallemizde dün gece çıkan yangında zarar gören ailelerimiz ziyaret ettik. Kendilerine büyük geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. İnşallah en kısa zamanda zarar, ziyan ve acıları bir nebze olsa hafifletecek adımları atacağız. Rabbime şükürler olsun ki can kaybımız yok. Bahçesaray ilçe itfaiye ekiplerine azimli girişken zamanından yangına müdahale ettikleri için başta Rıdvan Sami olmak üzere ekibine, jandarma ve güvenlik güçlerimize ve duyarlı tüm halkımıza sonsuz teşekkürler ederim. Tekrardan çok geçmiş olsun. Rabbimin ve devletimizin desteğiyle en kısa zamanda yaraları sarılacaktır" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



22.08.2017 14:44:15 TSI

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