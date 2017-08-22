ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bahçesaray'da ev yangını

22 Ağustos 2017 Salı, 14:41
Bahçesaray'da ev yangını
Bahçesaray'da ev yangını

(Fotoğraflı)

Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kül oldu.
Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde Beşir Ok isimli vatandaşın dükkanında meydana geldi. Bilinmeyen nedenden çıkan yangın önce Beşir Ok'un iki katlı evine, daha sonra Osman Sezer isimli vatandaşın evine sıçraması sonucu iki katlı topraklı ev yanarak kül oldu. Bahçesaray belediyesi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale etmesiyle, olası bir faciadan dönüldü.
Yangın sonrası Çatbayır mahallesine giderek zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Mahallemizde dün gece çıkan yangında zarar gören ailelerimiz ziyaret ettik. Kendilerine büyük geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. İnşallah en kısa zamanda zarar, ziyan ve acıları bir nebze olsa hafifletecek adımları atacağız. Rabbime şükürler olsun ki can kaybımız yok. Bahçesaray ilçe itfaiye ekiplerine azimli girişken zamanından yangına müdahale ettikleri için başta Rıdvan Sami olmak üzere ekibine, jandarma ve güvenlik güçlerimize ve duyarlı tüm halkımıza sonsuz teşekkürler ederim. Tekrardan çok geçmiş olsun. Rabbimin ve devletimizin desteğiyle en kısa zamanda yaraları sarılacaktır" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

22.08.2017 14:44:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
II. Kafkas Matematik Konferansı Van'da başladı
YEREL

II. KAFKAS MATEMATİK KONFERANSI VAN'DA BAŞLADI
Tuşba Belediyesi'nden örnek proje
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE
İpekyolu Belediyesi'nin yaz kurslarına yoğun ilgi
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİ'NİN YAZ KURSLARINA YOĞUN İLGİ
Halk Sağlığı Müdürü Gündüz, Bahçesaray'da
YEREL

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ GÜNDÜZ, BAHÇESARAY'DA
Van'da trafik kazası, 6 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI, 6 YARALI
Van su sporları festivaline hazır
YEREL

VAN SU SPORLARI FESTİVALİNE HAZIR
Deniz otobüsleri 15 bin yolcu taşıdı
YEREL

DENİZ OTOBÜSLERİ 15 BİN YOLCU TAŞIDI
Gürpınar'da bomba yüklü araç ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

GÜRPINAR'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İLE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Gevaş'ta mehterli sünnet şöleni
YEREL

GEVAŞ'TA MEHTERLİ SÜNNET ŞÖLENİ
Kevenli mahallesi yeni yollarına kavuştu
YEREL

KEVENLİ MAHALLESİ YENİ YOLLARINA KAVUŞTU
Van'da 'LOGO Muhasebe Programı Eğitimi
YEREL

VAN'DA 'LOGO MUHASEBE PROGRAMI EĞİTİMİ
VEDAŞ'tan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konferansı
YEREL

VEDAŞ'TAN 'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ' KONFERANSI
Büyükşehir Belediyesinden şehitlere vefa örneği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ŞEHİTLERE VEFA ÖRNEĞİ
İpekyolu Belediyesi'nden Kur'an Kursu öğrencilerini unutmadı
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİ'NDEN KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNİ UNUTMADI
Zeytin ailesi konteynerden kurtuluyor
YEREL

ZEYTİN AİLESİ KONTEYNERDEN KURTULUYOR
Gevaş'ta plaj futbolu heyecanı sona erdi
YEREL

GEVAŞ'TA PLAJ FUTBOLU HEYECANI SONA ERDİ
15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası
YEREL

15 TEMMUZ ZAFERİ ESNAFLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI
Saadet Partisi Ağustos Ayı İl Divan Toplantısı
YEREL

SAADET PARTİSİ AĞUSTOS AYI İL DİVAN TOPLANTISI
TEİAŞ'tan 'ağaç katliamı' iddialarına yanıt
YEREL

TEİAŞ'TAN 'AĞAÇ KATLİAMI' İDDİALARINA YANIT
VASKİ'den içme suyu çalışması
YEREL

VASKİ'DEN İÇME SUYU ÇALIŞMASI
İpekyolu Gençlik Merkezinde yaz programları devam ediyor
YEREL

İPEKYOLU GENÇLİK MERKEZİNDE YAZ PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
Gürpınar'da geleceğin futbolcuları yetişiyor
YEREL

GÜRPINAR'DA GELECEĞİN FUTBOLCULARI YETİŞİYOR