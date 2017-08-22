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Karapınar Mahallesi taziye evi inşaatı hızla ilerliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Karapınar Mahallesinde yapımı devam eden taziye evinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen 'Her mahalleye bir taziye evi' projesi kapsamında Karapınar Mahallesi'ne yapımı devam eden taziye evinin inşaat çalışmaları sürdürülüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra gerçekleştirilen 'Her mahalleye bir taziye evi' projesi kapsamında yapımına başlanan Karapınar Mahallesi'ndeki taziye evinin temelinin kalktığını söyledi.

Yetkililer, "Bayan ve erkekler için iki kattan oluşacak olan taziye evinin çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde bilgi verdi.

(CK-OE-Y)



22.08.2017 14:44:29 TSI

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