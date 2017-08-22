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TBMM Başkan Vekili Aydın Kahta'da esnaflarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnaflarla bir araya geldi.

Kahta ilçesinde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve partililer eşlik etti.

Esnaflarla bir araya gelen Başkan Vekili Aydın, esnaflarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnafların sorun ile sıkıntılarının ortadan kaldırılması için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini söyleyen Başkan Vekili Ahmet Aydın, daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getirdi.

(CK-OE-Y)



22.08.2017 14:44:43 TSI

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