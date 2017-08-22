5 Bin liralık sigara çalan 4 şahıs yakalandı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir çok iş yerine girerek hırsızlık yapan yaşı küçük hırsızlar son olaylarında polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesinde H.K'ya ait olan bir dükkana giren B.P., Ç,E., M.S., ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden 5 bin TL değerinde sigara çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren B.P., Ç,E., M.S., ve ismi öğrenilemeyen şahıs, çaldıkları sigaralarla yakalandı. Yakalanan yaşı küçük 4 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan yakalanan 4 şahsın daha önceden faaliyet gösteren bir çok iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları da öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-OE-Y)
22.08.2017 14:45:40 TSI
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