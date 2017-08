YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tarihi çarşıların yönetimine düzenleme geliyor

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan 'Tarihi Çarşıların Yönetimiyle İlgili Yasa Taslağı', Ankara'ya gidiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın gözbebeği olan ve geçmişi 700 yıla uzanan tarihi çarşılarının yönetimiyle ilgili yapılan düzenlemelerde belediye ile esnafın el ele olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 'Tarihi Çarşıların Yönetimiyle İlgili Yasa Taslağı'nı, Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna tanıttı. Başkan Altepe, Türkiye Tarihi Çarşılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, çarşıların kent için önemine vurgu yaptı. Başkan Altepe, çarşıların tarihi şehirlerin gözbebeği olduğunu söyleyerek, "Bursa gibi tarih başkenti şehirlerimizin merkezidir, çarşılarımız. Her zaman için şehrin ilgi odağı olan ve özellikle turistlerin geldiklerinde ilk uğradıkları ve en çok ziyaret edilen bölge çarşılardır" dedi.

Bursa'da Tarihi Çarşılar ve Hanlar Bölgesi ile Ulu Cami civarının en çok ziyaret edilen bölge olduğunu belirten Başkan Altepe, "Çarşılar, mutlaka canlı olmalı. Tarihi çarşılar, canlı olursa şehir de canlı olur. Çarşı çökerse, şehir çöker Onun için bizler de ilk günden itibaren çarşılarımıza önem verdik. Çarşılarımızda çatısından tabelasına ve zeminin kaplamasına kadar tümüyle elden geçirdik. Çarşılarımız Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir restorasyondan geçti" diyerek son kalan kısımlarının da tamamlanarak birer birer açıldığını söyledi.

Başkan Altepe, çarşıların özgün haline kavuştuğunu söyleyerek, "Hedefimiz, fiziki anlamda gelişen bu çarşılarımızın daha ileriye gitmesi. Düzen, kalite ve sunulan imkanlarla birlikte çarşıların cazibe merkezi olması önemli. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren en önemli değerimiz olan çarşılarımızın etkinlik ve insanların buluşma merkezi olabilmesi konusunda yapılması gereken çağdaş düzenlemelere önem veriyoruz" diye konuştu.

Düzenlemelerle, çarşıların her türlü hava şartlarına uygun hale getirildiğini ve ilgi odağı olduğunu ifade eden Başkan Altepe, "Bursa çarşılarına öncelikle esnafın sahip çıkması gerekiyor. Daha önce 11 olan çarşı derneği ve yönetimi bugün 41'e ulaştı. Tarihi Çarşılar Federasyonu ile 41 çarşı derneği ve yönetimiyle birlikte Bursa çarşıları iyi bir oluşum sağladı" dedi.

"20 sayfalık tasarı hazırlandı"

Başkan Altepe, her çarşıda kendine has düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, "Çarşılarla ilgili bunca yatırım yapılmasına rağmen istediğimiz seviyeye bir türlü getiremedik. Bu yüzden çarşılarla ilgili yasal düzenleme konusunda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 20 sayfalık bir tasarı hazırlandı. 'Tarihi Çarşılar Yasa Tasarısı'nın meclisimize sunulması için girişimleri artık başlatmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa merkezinde günde 2,5 milyon kişilik insan hareketi olduğunu belirten Altepe, çarşının belli bir düzen ve kaliteye ulaşmasının önemine vurgu yaparak, "En kısa zamanda hedefe ulaşmayı istiyoruz. Çarşı, Orhan Gazi tarafından kuruldu ve 700 yıla yakın tarihi var. Çarşıda kuralların uygulanması gerekiyor. Esnaf ve belediye el ele bunları uygulayacak. Esnaf ve sanatkarlar şehri Bursa'da, bu örneği de verelim istiyoruz. Örnek, güzel bir çalışma olacak. Uzun yıllardır alamadığımız mesafeyi bu düzenlemeyle kısa zamanda almış olacağız. Fiziki düzenleme yanında düzen, esnaf kalitesi, sunum şekli de önemli. O zaman çarşının rakibi olmaz" dedi.

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım da tarihi çarşıları koruma, yaşatma ve yönetmeyi misyon edindiklerini belirterek, "Koruma konusunda özellikle 2000'li yılların başından itibaren öncü olarak Bursa'da ve tüm Türkiye'de tarihi çarşıların, bedestenlerin, arastaların restorasyonu konusunda çok önemli adımlar atıldı. Mimari özellikleri yaşatıldı. Yönetilme konusunda çeşitli sıkıntılar vardı. Çarşılar dernekler marifetiyle yönetilmeye çalışılıyordu" dedi.

Özyıldırım, bazı tıkanılan noktalar olduğunu kaydederek, çarşılarla ilgili disiplinli düzenlemeler için bir kanun taslağına ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi. Yıllardır bu konuda çalışmalar yapıldığını ifade eden Özyıldırım, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Hazırladığımız taslağı Ankara'ya sunuyoruz. Tabii ki, kanun haline gelsin diye bekliyoruz. Bu sadece Bursa'nın sorunu değil" şeklinde konuştu.

Tarihi Çarşılar ile ilgili federasyon oluşumu ile çarşılardaki yönetim konusunun desteklendiğini de anlatan ve tasarının Ankara'ya sunulacağını ifade eden Özyıldırım, sürecin olumlu sonuçlanması halinde şehir turizminin ve ekonomisinin de daha da canlanacağına işaret etti.

22.08.2017

