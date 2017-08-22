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PERYÖN toplantısı Balıkesir'de gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - BEST A.Ş.'nin ev sahipliğinde gerçekleşen PERYÖN etkinliğine çok sayıda resmi kurum, STK temsilcisi ve firma temsilcisi katıldı.

Türkiye'nin İnsan yönetimi alanında en köklü ve en geniş mesleki sivil toplum örgütü olan PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Balıkesir İnsan kaynakları profesyonelleri, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği bir etkinlik, bir kafe'de gerçekleştirildi.

PERYÖN Güney Marmara Şube Başkanı Barış Gül etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında Balıkesir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken insan yönetimi profesyonellerinin, devlet ve diğer meslek kuruluşlarıyla el ele vererek ülkenin nitelikli istihdam sorununa el atmaları gerektiğini, PERYÖN olarak Balıkesir ile Bursa'nın ve tüm Güney Marmara'nın endüstriyel sinerjisini birleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Balıkesir'de 3 büyük istihdam fuarı organize eden ve geldiği günden beri çok başarılı çalışmalara imza atan İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı'da etkinlikte yaptığı konuşmasında, nitelikli istihdamın yanında niteliksiz iş gücünün çalışma hayatına katılmadaki isteksizliğine çözüm bulmanın ve bu iş gücünü bilinçlendirmenin önemine değindi. PERYÖN öncülüğünde yapılan toplantıda İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Demir, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlerinden Hüseyin Malkoç, Ticaret Odası Müdürü Serkan Acar ve Balıkesir SMMMO Başkanı Metin Yalçın'da toplantıda söz alarak görüşlerini açıkladılar.

Toplantının sonunda PERYÖN olarak artık Balıkesir'de sürekli olacaklarını belirten Başkan Barış Gül, Peryön'ün Balıkesir'de İl temsilciliği görevini bundan böyle BEST A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Orhan Sönmez'in sürdüreceğini ifade ederek, yatırımlara açık ve hızlı bir sanayileşmenin beklendiği Balıkesir'de insan yönetimi alanında özel sektörün arzu ettiği noktaya getirilmesi için yoğun bir çaba içinde olacaklarını vurguladı.

(HT-BD)



22.08.2017 14:48:05 TSI

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