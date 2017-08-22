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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdulhamit Canol düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 77 yaşındaki Canol, kalp rahatsızlığı ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Canol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Canol için Şemsi Sivas-i Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Canol'un cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Törene, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Garnizon ve 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Mehmet Kip, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(UY-Y-)



22.08.2017 14:48:28 TSI

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