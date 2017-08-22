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Kepez'de sıcak asfalt çalışması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde bulunan General Hulusi Sayın Caddesi'nin asfaltını yeniliyor.

Kepez Belediyesi, yüzlerce kilometre yeni yol açtığı Kepez'in eskiyen asfaltlarını yeniliyor. Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde yer alan General Hulusi Sayın Caddesi'nin eskiyen asfaltı Kepez Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin gayretleriyle yeniden kaplanıyor. İlçenin önemli geçiş noktalarından biri olan 25 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğundaki cadde, yeniden sıcak asfalt ile kaplanıyor. İlçenin kazandığı prestijli yol, cadde ve sokakların yanı sıra eskimiş yollar da onarılarak modern bir şehir olma yolundaki önemli adımlardan biri atılıyor. Caddede asfalt çalışmaları devam ederken, yolun asfaltının yenilenmesinin ardından kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürdürülecek.

(SM-Y)



22.08.2017 14:48:40 TSI

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