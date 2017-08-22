Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kulu-aAEdinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DJM 42 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ankara'daki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ÖK-AH-Y)
22.08.2017 14:49:52 TSI
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