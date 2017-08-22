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II. Kafkas Matematik Konferansı Van'da başladı

22 Ağustos 2017 Salı, 14:48
II. Kafkas Matematik Konferansı Van'da başladı
II. Kafkas Matematik Konferansı Van'da başladı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Rusya öncülüğünde organize edilen "II. Kafkas Matematik Konferansı" Van'da başladı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa, 13 ülkeden yaklaşık 400 bilim insanı katıldı. Konferansta açılış konuşmasını yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, bu tür organizasyonların bilim dünyası için önemli olduğunu söyledi. Battal, "Bilim insanları; ülkeler arası dostluğa, muhabbete ve barışa etkin bir şekilde hizmet ediyor. Bence matematikçiler en reel bilimcilerdir. Diğer bilimlere göre olaylara daha reel yaklaşarak, daha iyiye ulaşmayı başaran bilim insanlarıdır. Dolayısıyla ülkeler arası barışa hizmet edebilecek yegane unsur, üniversiteler ve bilim insanlarıdır" dedi.
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Tunç ise konferansın Avrupa Birliği koordinatörlüğündeki 6 ülke öncülüğünde gerçekleştirildiğini ifade ederek, "13 ülkeden 400 bilim insanı, 200 akademik bildiriyle konferansa katıldı. Bu konferans ile bilim insanlarını bilimsel alanlarda bir araya getirmek, dünyadaki matematiğin gidişatı hakkında tartışmak ve iş birliğini ön plana çıkarmak istedik. Ben konferansın her anlamda olumlu geçeceğine inanıyor, konferansa katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
3 gün sürecek olan konferans, Avrupa Matematik Birliği Başkanı Pavel Exner ve Türkiye Matematik Derneği Başkanı Atilla Aşkan'ın konuşmaları ile devam etti.
(ATL-ŞAK-Y)

22.08.2017 14:50:20 TSI
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