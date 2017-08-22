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Sıcaklara dayanamayan Adanalı genç soğutucuya girip serinledi



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Aşırı sıcaklar nedeniyle Adana'nın Kozan İlçesinde bir genç. ilginç bir serinleme yöntemine imza attı.

Aşırı sıcaklara dayanamayan Murat Arslanhan adlı bir genç, işyerinin önünde bulunan dondurmaların bulunduğu soğutucuya girerek serinledi.

Çukurova sıcağına dayanamayan genç, Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkânının önündeki soğutucuya girerek serinlemeye çalıştı. Arkadaşları tarafından da fotoğraflanan genç soğutucuda serinledi. Soğutucuya giren gencin serinleme yöntemi gören vatandaşların da şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

(EMR-Y)



22.08.2017 14:51:15 TSI

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