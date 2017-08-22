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Bandırma Postanesinden şikayetler had safhada

22 Ağustos 2017 Salı, 14:49
Bandırma Postanesinden şikayetler had safhada
Bandırma Postanesinden şikayetler had safhada
- Ramazan Bayramı için gönderilen tebrik vatandaşa yeni ulaştı

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde postane hizmetlerinde yaşanan gecikmeler vatandaşları isyan ettiriyor.
Bandırma Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatif Başkanı Niyazi Güler, kendisine Türkiye'nin muhtelif il ve ilçelerindeki dostlarından gelen Ramazan Bayramı tebriklerinin daha yeni eline ulaştığını ifade ederek, "Gönderiler Bandırma'ya bir iki günde ulaşırken nasıl oluyorsa oluyor, kooperatif olarak bizim idari binamız Bandırma PTT Müdürlüğü'nün hemen arka sokağında olmasına rağmen 250 metre mesafeye 2 ay sonra elimize ulaşıyor" dedi.
Bandırma PTT'deki dağıtım gecikmelerine bir çözüm bulunmasını isteyen Güler, "Sorun dağıtımcı sayısının azlığından kaynaklanıyorsa buradan ilgili kişilere Bandırma Postanesine dağıtımcı göndermeleri çağrısında bulunuyorum. Eğer sorun başka bir kaynaktan oluşuyorsa Bandırma PTT Müdürlüğü'ndeki yetkililerin en kısa zamanda buna çözüm bulmasını istiyorum. Türkiye'nin en köklü kurumlarının başında gelen ve halkın haberleşme görevini üstlenen bir kurumun bu şekilde bir sistemsizlikle anılması bizim yüreğimizi yaralar" dedi.

22.08.2017 14:52:00 TSI
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