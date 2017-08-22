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Sanatların ilişkisini arbane eşliğinde resim çizerek gösterdi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Kayapınar Belediyesi Ceğerxwin Kültür ve Sanat Merkezinde resim kursu veren Ressam Mustafa Doğan, arbene eşliğinde resim çizdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, sanat alanlarının birbirleri ile olan ilişkisi ortaya çıkarıldı.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Ceğerxwin Kültür Merkezinde sosyal ve kültürel kurslar devam ederken, Resim kursu veren Ressam Mustafa Doğan, arbene eşliğinde resim çizdi. İlk kez yapılan etkinlik 1,5 saat sürerken, çalışmanın başından sonuna kadar arbene çalındı. Ressam Mustafa Doğan, arbane sesinin yarattığı etki ile bu çalışmanın yapılmasına anlık olarak karar verdiğini ifade ederek, "Müziğin ritmi ve duygusu çalışmanın gidişatını şekillendirmiştir ve aynı zamanda sanatçı da yarattığı duygu ile bilinç altının da tuval üzerine dışavurumu söz konusudur. Çalışma öncesi herhangi bir hazırlık yapmadım. Bu çalışmada, sanat alanlarının birbirleri ile sıkı sıkıya olan ilişkisi de açıkça bir kez daha görüldü. Yine sanatçının ruhsal deviniminin ortaya çıkmasında tek bir sanat prensibinin tek başına yeterli olmadığı da vurgulanmıştır. Ben bu çalışmada kendi tarzımın dışında ekspresyonist anlayışla çalışmıştım" dedi.

(İHA-MP-Y)



22.08.2017 14:53:14 TSI

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