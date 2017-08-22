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Artuklu Belediyesinden bayram temizliği

22 Ağustos 2017 Salı, 14:51
Artuklu Belediyesinden bayram temizliği
Artuklu Belediyesinden bayram temizliği

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde bayrama hazırlıklar başladı.
Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 140 Mobil Temizlik personeliyle, Yenişehir'de genel temizlik çalışması başlattı.
Kurban Bayramı öncesi detaylı bir temizlik çalışması yapmak için ekipler çalışmaya başladı. Rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Kurban Bayramı vesilesiyle kurulan mobil temizlik ekipleri Artuklu'da ve kırsal kesimde özveriyle çalışıyor.
(BS-MP-Y)

22.08.2017 14:54:00 TSI
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