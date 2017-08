YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, memur maaş zammını eleştirdi

GİRESUN (İHA) - CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, yapılan memur maaşlarının yetersiz olduğunu ifade ederek eleştirdi.

Memur maaşlarının ekonomik gerçeklerle çeliştiğini ifade eden CHP Milletvekili Bektaşoğlu, "2018'de yüzde 4 artı yüzde 3,5 ve 2019'da yüzde 4 artı yüzde 5 olarak kabul edilen memur maaş zam oranı, ekonomik gerçeklerle çelişmektedir, kabul edilebilir makullükten uzaktır. Bu zam değil, kurulan masada yetkili sendikayla güya pazarlıkla oluşturulan bir dayatmadır. O masa kamu emekçilerinin vicdanında çoktan dağıtılmıştır. Çünkü bu zam oranları, kamu emekçilerine, onların sendikal örgütlenmelerine, ekonomik demokratik hak mücadelelerine bugüne kadar orantısız güçle saldıran AK Parti hükümetinin, memura bakış açısının ve politikalarının bir sonucudur. AK Parti, OHAL, KHK'larla, sürgünlerle, tutuklama ve göz altılarla, haksız, hukuksuz uygulamalarla, özellikle 'at izini it izine karıştırarak' mağdur ettiği kamu çalışanlarını, bu kez de bu zam oranlarıyla açlık, yokluk, yoksulluk ve sefalete mahkum etmiştir. 3 milyon kamu emekçisini, 2 milyon emekliyi bir kez daha yok saydığını göstermiştir. Daha önceki gün geçen yıl ki taban fiyatını bir kere daha açıklayarak 8 milyon fındık üreticisinin alın terini, göz nurunu, emeğini nasıl hiçe saydılarsa, şimdi de aynı şeyi memurlar için yaptılar. Devletin her şeyi güvendiği, ülkemizin varlığını, varlığımızı borçlu olduğumuz kamu emekçilerine bu rakamları reva görmemeliydi. Her konuda olduğu gibi bu konuda da hak, hukuk ve adalet arıyoruz. Bu nedenle 26-29 Ağustos'ta 80 Milyon için Çanakkale'deyiz. Adil bir Türkiye mücadelemizi hep birlikte büyüteceğiz. Adalet isteyen, adalet arayan herkesi bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

