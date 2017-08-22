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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Yağmur Çorlu'yu serinletti caddeleri boşalttı

22 Ağustos 2017 Salı, 14:53
Yağmur Çorlu'yu serinletti caddeleri boşalttı

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili olan yağmur mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalmasına ve serinlemesine sebep oldu. Yağmur nedeniyle Çorlu'nun meydan ve caddeleri ise bir anda boş kaldı.
Meteoroloji yetkililerin uyarılarının ardından Marmara bölgesi için beklenen yağmur Çorlu'da da başladı. Gün içerisinde bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman girişleri ile iş merkezlerinde beklemeyi tercih ederken, yağmur uyarılarını dikkate alarak şemsiyelerini yanlarında bulunduranlar ise, yağmura aldırış etmeden yürümeye devam etti.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çorlu'da yağmur hava sıcaklığının aniden düşmesine yol açtı.
(SŞ-MEF-Y)

22.08.2017 14:56:35 TSI
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