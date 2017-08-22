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BURULAŞ 86. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda

22 Ağustos 2017 Salı, 14:55
BURULAŞ 86. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda
BURULAŞ 86. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - 86. İzmir Enternasyonal Fuarı, Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde, İZFAŞ tarafından, 18-27 Ağustos tarihleri arasında, Kültürpark'ta partner ülke Rusya eşliğinde düzenleniyor.
Partner ülkenin Rusya Federasyonu, onur konuğu ilin Muğla olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 86. kez kapılarını açtı. Fuar açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla yapıldı.
Teması inovasyon-enerji, olan İzmir Enternasyonal Fuarı, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. 10 gün sürecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 27 Ağustos'a kadar açık kalacak. Tarihinde ilk kez bir partnerin 1100 metrekare stand ile yer aldığı fuarda 109'u yabancı olmak üzere en az 409 firma ile 2 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor. Fuara, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisine sahip Rusya Federasyonundan özellikle doğalgaz, petrol gibi enerji sektörü ile finans, tarım ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar katılıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ da ülke ekonomisine katkı sağlamak için bu fuarda stant açarak yerini aldı. BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, 2017 yaz sezonunda başlatılan İstanbul-Haliç/İzmir-Alsancak arası deniz uçağı seferlerinin tanıtımını yapmak, Burulaş Turizm Travel Seyahat Acentesinin Rus turizmcilerle işbirliği fırsatlarını yakalamak için katılım sağladıklarını, ülke ekonomisine katma değer sunmak için tüm fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.
(MŞ)

22.08.2017 14:57:20 TSI
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