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Merçağ Lojistik'ten eğitime destek

22 Ağustos 2017 Salı, 14:56
Merçağ Lojistik'ten eğitime destek
Merçağ Lojistik'ten eğitime destek

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Merçağ Lojistik tarafından yakın zamanda açılan Türkiye'nin ikinci, Mersin'in ise ilk Maker Mersin Stem Merkezi öğrenci ve velileri etkinlikte buluştu.
Etkinlikte konuşan Merçağ Lojistik Yönetim Kurulu üyesi Merve Turan, STEM eğitimi ile ilgili bilgiler verdi. Turan, "STEM eğitiminin amacı öğrencilere eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk bilinci kazandırmaktadır. Başta ABD olmak üzere OECD ve G20 ülkelerinde uzun yıllardır STEM eğitimi verilmektedir. Bizde Mersin'e STEM eğitim merkezi kazandırdığımız için mutluyuz. Bugün burada düzenlediğimiz etkinlikte, öğrencilerimiz kendi projelerini sergilemişlerdir. Öğrencilerimiz ileriki yıllarda 'yapay zeka' ve 'Robotic kodlama' alanında başarılı projelere imza atacaklardır" dedi.
Etkinlikte, 'Robotik Kol, 4WD Blutooth Araç, Engelden Kaçan Robot, Bluetooth Kontrollü Akıllı Köy, 3D Kalem ile Gezegenler, How Make ile Asansör Sistemi, Havuç Piyano' projelerinin yanında öğrencilerin yaptığı projeler sergilenerek, öğrenci ve velilerin birlikte katıldığı çeşitli yarışmalarla sona erdi.
(HSK-Y)

22.08.2017 14:59:08 TSI
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