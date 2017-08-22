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Taksici bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde taksicilik yapan Yücel Özdemir taksi durağı yakınındaki belediye dolmuş durağında yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Niksar'da taksi durağı çevresinde müşteri bekleyen Özdemir, belediye dolmuş durağında yerde bir cüzdan gördü. Cüzdanı alıp içine bakan Özdemir içerisinde çok miktarda para olduğunu fark ederek belediye zabıta ekiplerine haber verdi. Cüzdan içerisinde Mehmet Kırmızı adına düzenlenmiş kimliği bulan Niksar Belediyesi zabıta ekipleri de, cüzdanın sahibine ulaşmak için harekete geçerek Mehmet Kırmızı'ya ulaştılar. Ekipler, cüzdan sahibi yaşlı adamı arayarak kendisini taksi durağına çağırdı. Yaşlı adama cüzdanını teslim eden taksici Özdemir vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ve cüzdanın sahibine teslim edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Cüzdanına kavuşan Mehmet Kırmızı ise taksici Yücel Özdemir'e ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. Yaşlı adam cüzdanının düştüğünü hiç fark etmediğini, dolmuşa binerken düşmüş olabileceğini söyledi.

(SÖZ-UY-Y)



22.08.2017 15:01:57 TSI

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