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Adanalılar, 30 Ağustos'u Zara ve Turgay Başyayla konseriyle kutlayacak



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Şöleni organize etti. 29 Ağustos akşamı saat 20.00'da İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilecek Zafer Şöleninde sevilen şarkıcılar Zara ve Turgay Başyayla sahne alacak.

Bağımsızlığın simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkulu şekilde kutlamak için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Zafer Şöleni organize etti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, 29 Ağustos akşamı saat 20.00'da gerçekleştirilecek şölende müzik dünyasının sevilen sanatçılarından Zara ve Turgay Başyayla'nın sahne alacağını duyurdu.

Mete Şahin, "30 Ağustos, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm milletimizin ortak mücadelesi ile başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandırıldığı gündür. Bu zaferi bize armağan eden, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, saygı, şükran, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Tüm Adanalı hemşehrilerimizi, milli birlik ve beraberlik duygularının şahlanacağı şölenimize davet ediyoruz" dedi.

(ELF-Y)



22.08.2017 15:06:14 TSI

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