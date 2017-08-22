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Yıkılan metruk bina yerine çocuk bahçesi yapılacak

22 Ağustos 2017 Salı, 15:05
Yıkılan metruk bina yerine çocuk bahçesi yapılacak
Yıkılan metruk bina yerine çocuk bahçesi yapılacak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Toros Mahallesi'nde 3 bin 150 metrekare büyüklüğündeki araziyi kamulaştıran Konyaaltı Belediyesi bu alanı "Çocuk Bahçesi Projesi"yle bölge halkının kullanımına sunacak.
Geçtiğimiz günlerde çöp biriktirilen iki farklı metruk binada zabıta ekiplerince temizlik çalışması yapan Konyaaltı Belediyesi, kamulaştırma yoluyla da bazı metruk yapıları yıkarak, açılan alanı park ve meydan çalışmasıyla bölge halkının hizmetine açıyor.
Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, son olarak Toros Mahallesi'nde 819 ve 824 Sokak kesişiminde yer alan 3 bin 150 metrekare araziyi kamulaştırdı. "Çocuk Bahçesi Projesi"yle bölge halkının kullanımına açılacak olan bu alan içersinde bulunan metruk yapı ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.
Toros Mahallesi'nde, bu arazinin hemen arkasında Akdeniz Lisesi'nin bulunduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğrenciler ve de bölge halkı için buranın acilen kamulaştırmasının uygun olacağını düşündüklerini söyledi. 3 bin 150 metrekareye yakın araziyi 95 bin 515 liraya kamulaştırdıklarını dile getiren Başkan Böcek, arazi içersinde yer alan metruk yapının da hızlı bir şekilde yıkımını yaptıklarını bildirdi. Başkan Muhittin Böcek, bu alanı "Çocuk Bahçesi Projesi"yle bölge halkının kullanımına sunacaklarını kaydetti.
(SM-

22.08.2017 15:08:09 TSI
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